უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, რუსი სამხედროები მარიუპოლში ქალს რამდენიმე დღის განმავლობაში, მცირეწლოვანი შვილის თვალწინ აუპატიურებდნენ.

„მარიუპოლში ოკუპანტები ქალს რამდენიმე დღის განმავლობაში, რიგრიგობით აუპატიურებდნენ მისი 6 წლის შვილის თვალწინ. მოგვიანებით ქალი მიყენებული ჭრილობებისგან გარდაიცვალა. მის მცირეწლოვან შვილს თმა გაუჭაღარავდა. ეს არ არის საშინელებათა ფილმი. გაუპატიურება, ძალადობა, მკვლელობა — აი, რას ნიშნავს „რუსული სამყარო“, — წერს უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო.

In Mariupol 🇷🇺 occupiers took turns raping a woman for several days in front of her 6 year old son. She later died of her wounds. Her young son's hair turned grey.

This is not a horror movie. Rape, violence, murder – this is what "russian world" stands for.

#RussianWarCrimes

— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 30, 2022