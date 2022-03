კულება სახელმწიფოებს „Z“ სიმბოლოს გამოყენების კრიმინალიზაციისკენ მოუწოდებს

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება ქვეყნებს სიმბოლო „Z-ის“ გამოყენების კრიმინალიზაციისკენ მოუწედებს. ამის შესახებ კულებამ ტვიტერზე დაწერა.

„მოვუწოდებ ყველა სახელმწიფოს, „Z“ სიმბოლოს გამოყენების კრიმინალიზაცია მოახდინონ, როგორც უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო აგრესიის საჯარო მხარდაჭერის. „Z“ ნიშნავს რუსეთის სამხედრო დანაშაულებებს, დაბომბილ ქალაქებს, ათასობით მოკლულ უკრაინელს. ამ ბარბაროსობის საჯარო მხარდაჭერა უნდა აიკრძალოს“, — წერს კულება.

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden.

