ბრიტანეთის დაზვერვა უკრაინაში ომზე განახლებულ ცნობებს ავრცელებს

ბრიტანეთის დაზვერვა რუსეთ-უკრაინის ომზე განახლებულ ინფორმაციას ავრცელებს.

ბრიტანული მხარის თქმით, უკრაინული მხარის კონტრშეტევებმა და რუსული ძალების მომარაგების ჯაჭვის სისუსტემ შესაძლებლობა მისცა კიევს, მოეხდინა ქალაქების გათავისუფლება და თავდაცვითი პოზიციების დაკავება კიევის აღმოსავლეთით 35 კილომეტრის რადიუსში.

ამასთან, ბრიტანული დაზვერვის ცნობით, უკრაინული მხარე, სავარაუდოდ, გააგრძელებს რუსული ძალების განდევნას კიევიდან ჩრდილო-დასავლეთით გოსტომელის აეროდრომის მიმართულებით.

ბრიტანული მხარის განცხადებით, უკრაინის სამხრეთით რუსული ძალები კვლავ ცდილობენ მიკოლაივის გვერდის ავლას და ოდესის მიმართულებით სვლას, რასაც აფერხებს უკრაინელთა წინააღმდეგობა და ლოჯისტიკური პრობლემები.

March 25, 2022