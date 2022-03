ჩინეთის სახელმწიფო არხზე რუსეთის მიერ სამოქალაქოების დახოცვაზე გავიდა სიუჟეტი

ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზია, ინგლისურენოვანი CGTN, რომელსაც ძირითადად საზღვარგარეთ მაუწყებლობს, უკრაინაში რუსეთის მიერ ჩადენილი ომის დანაშაულის შესახებ ავრცელებს ინფორმაციას.

ტელეარხი ასევე ავრცელებს ინციდენტის შემდეგ გადაღებულ ვიდეომასალას, სადაც დაღუპულები ჩანან (მათი სახეები დაფარულია). ფაქტი წინა დღეს, 16 მარტს მოხდა.

Russian troops have killed at least 10 civilians standing in line for bread in Chernihiv, a city in northern Ukraine, according to a Ukrainian public broadcaster and the U.S. Embassy in Kyiv. pic.twitter.com/KEXH9V4OJL

— CGTN America (@cgtnamerica) March 17, 2022