ეს რეფორმების დაჩქარების მოტივაციას გვაძლევს – ღარიბაშვილი EU-ში აპლიკაციების განხილვის დაწყებაზე

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი ეხმაურება EU-ს მიერ ევროკომისიისთვის საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის აპლიკაციების შეფასების მომზადების დავალებას და აცხადებს, რომ ეს რეფორმების დაჩქარების მოტივაციას იძლევა. ამის შესახებ მან Twitter-ზე დაწერა.

“მივესალმები საბჭოს გადაწყვეტილებას, რომ ევროკომისიას საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის აპლიკაციების განხილვასთან დაკავშირებით. ეს ახალი თავი ჩვენს ურთიერთობაში მოტივაციას გვაძლევს, რომ დავაჩქაროთ ჩვენი რეფორმების დღის წესრიგი. მადლობლები ვართ ამ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებისთვის”, – წერს ღარიბაშვილი.

Welcome the Council’s decision to ask the EC to examine the applications for the EU membership submitted by 🇬🇪🇲🇩🇺🇦. This new chapter in our relations motivates us to accelerate our reform agenda. We are grateful for this important decision.

