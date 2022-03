თუ ააფეთქეს, ჩერნობილზე 10-ჯერ დიდი იქნება- კულება ზაპოროჟიის ატომურ სადგურზე 

ზაპოროჟიის ატომურ ელექტროსადგურზე გაჩენილ ხანძრის შესახებ ცნობას ადასტურებს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრიც. კულება წერს, რომ თუ სადგური ააფეთქეს, ჩერნობილზე 10-ჯერ დიდი აფეთქება იქნება:

“რუსეთის ჯარს ყველა მხრიდან ცეცხლი აქვს გახსნილი ზაპოროჟიის ატომურ ელექტროსადგურის ირგვლივ. ეს ევროპის უდიდესი ელექტროსადგურია. ხანზარი უკვე გაჩნდა. თუ ააფეთქეს, ჩორნობილზე 10-ჯერ დიდი იქნება! რუსებმა სასწრაფოდ უნდა შეწყვიტონ ცეცხლი, დაუშვან მეხანძრეები, შექმნან უსაფრთხოების ზონა!”, – წერს კულება ტვიტერზე.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!

