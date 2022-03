რუსეთში ომის წინააღმდეგ აქციებზე 6400 დემონსტრანტი დააკავეს – UNHCR

რუსეთში უკრაინაში ომის წინააღმდეგ გამართულ აქციებზე 6400-მდე ადამიანი დააკავეს, – იუწყება გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი (UNHCR).

UNHCR რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდებს, დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ისინი.

24 თებერვლის შემდეგ რუსეთის ქალაქებში პუტინის ხელისუფლების მხრიდან უკრაინაზე თავდასხმას მოქალაქეთა ნაწილი აქციებით აპროტესტებს.

#Russia: Some 6,400 peaceful anti-war demonstrators have been arbitrarily arrested since last Thursday. We call for the immediate release of those detained & for authorities to respect and ensure their rights to freedom of expression & peaceful assembly: https://t.co/UFG1QWosHT pic.twitter.com/a7dXdSx0Dw

— UN Human Rights (@UNHumanRights) March 1, 2022