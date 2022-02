ბელარუსში, რომლის ხელისუფლებამაც ქვეყნის კონსტიტუციაში ცვლილებების შესატანად რეფერენდუმი ჩაატარა, მოქალაქეთა ჯგუფებმა უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმა გააპროტესტეს. ადგილობრივი მედიის ცნობით, 27 თებერვლის პროტესტი ზოგიერთი ქალაქის საარჩევნო უბნებთან დაიწყო, შემდეგ კი მიმდებარე ქუჩებში გაგრძელდა. არაერთი ადამიანი პოლიციამ დააკავა.

ალექსანდრე ლუკაშენკოს, რომელიც 28 წელია, ქვეყანას მართავს, კონსტიტუციაში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილების შეტანა სურს. მათი დამტკიცების შემთხვევაში — რაც დიდი ალბათობით მოხდება ქვეყანაში დამყარებული ავტორიტარული მმართველობის ფონზე — ბელარუსს ბირთვული იარაღისგან თავისუფალი სახელმწიფოს სტატუსი მოეხსნება.

ბელარუსმა ბირთვული იარაღი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დათმო, თუმცა, ცვლილებების ძალით, შესაძლოა, ეს რეალობა შეიცვალოს. პროცესი ყურადღებას იქცევს ლუკაშენკოსა და რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმერ პუტინის განსაკუთრებული დაახლოების ფონზე.

საარჩევნო უბანზე ყოფნისას ლუკაშენკომ თქვა, რომ შესაძლოა, რუსეთს ბელარუსის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის დაბრუნება სთხოვოს.

“თუ შენ[დასავლეთს] შეგიძლია, პოლონეთსა და ლიეტუვაში, ჩვენს საზღვრებთან გადაიტანო ბირთვული იარაღი, მაშინ მე მივმართავ პუტინს, დამიბრუნოს ის ბირთვული იარაღი, რომელიც ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე დავთმე”, — ციტირებს ლუკაშენკოს სააგენტო Reuters.

გასულ კვირას, როცა რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ ომი დაიწყო, მისი ჯარის ნაწილი უკრაინაში სწორედ ბელარუსიდან შეიჭრა. ამასთან, ლუკაშენკომ აღიარა, რომ ბელარუსიდან უკრაინის მიმართულებით იყო „2-3 სარაკეტო დარტყმა“, ოღონდ მხოლოდ „კონფლიქტის დასაწყისში“.

ბელარუსელთა ნაწილმა 27 თებერვლის რეფერენდუმი პროტესტის გამოსახატად გამოიყენა. დამოუკიდებელი ბელარუსული გამოცემის, Zerkalo.io-ს თანახმად, ომით უკმაყოფილო მოქალაქეები საარჩევნო უბნებთან შუადღისას მობილიზდნენ.

შედეგად, მინსკში, ჟოდინოში, გროდნოსა და სხვა ქალაქებში გახსნის საარჩევნო უბნებთან რიგები დადგა. Zerkalo.io-ს მიხედვით, მოქალაქეები სკანდირებდნენ “არა ომს”, “დიდება უკრაინას” და “გაუმარჯოს ბელარუსს”.

A column of protesters is moving around Minsk. The people chant “No to war”, and drivers support them with car horns – like during demonstrations in 2020. I am proud of my fellow Belarusians resisting the regime. We #StandWithUkraine. pic.twitter.com/vO3wvJkkyE

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) February 27, 2022