„SWIFT-ზე EU-ს განცხადების შემდეგ მოსკოვში სასტუმრომ თანხის წინასწარ გადახდა მთხოვა“ – ჟურნალისტი

NbcNews-ის კორესპონდენტი აცხადებს, რომ მას შემდეგ, რაც ევროკავშირმა რუსული ბანკების ნაწილის SWIFT-იდან ჩახსნის შესახებ განცხადება გააკეთა მოსკოვში მდებარე სასტუმრომ, სადაც ჩერდება საფასურის წინასწარ გადახდა სთხოვა.

რალფ სანჩესი აცხადებს, რომ სასტუმროში განუმარტეს, რომ არ იციან სანქციების ამოქმედების შემდეგ თანხის საკრედიტო ბარათიდან ჩამოჭრას კიდევ თუ მოახერხებენ:

„მოსკოვში მდებარე სასტუმროში, სადაც ვჩერდები საფასურის წინასწარ გადახდა მთხოვეს, რადგან არ იციან SWIFT-ის სანქციების ამოქმედების შემდეგ საკრედიტო ბარათების გამოყენებას თუ შეძლებენ” – აცხადებს NBC-ის კორესპონდენტი.

My hotel in Moscow asked me to settle the bill early because they aren’t sure if credit cards are going to work once SWIFT sanctions kick in.

— Raf Sanchez (@rafsanchez) February 26, 2022