საფრანგეთი რუსეთის SWIFT-დან გათიშვას მხარს უჭერს – დმიტრო კულება

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ დმიტრო კულებას თქმით, საფრანგეთი რუსეთის SWIFT-დან გათიშვას მხარს უჭერს.

კულებას თქმით, ამის შესახებ ფრანგ კოლეგას ესაუბრა.

დმიტრო კულებას თქმით, მა ასევე მოუწოდა, რომ დაუყოვნებლივ შემოღებულიყო ევროკავშირის სანქციების მესამე პაკეტი რუსეთის შემოჭრის შესაჩერებლად.

მისივე თქმით, საფრანგეთი ასევე მზად არის მიაწოდოს იარაღი და სამხედრო ტექნიკა, რათა დაეხმაროს უკრაინას თავის დაცვაში.

Call with my French counterpart @JY_LeDrian. France supports banning Russia from SWIFT. I urged to immediately introduce the third package of EU sanctions to stop Russian invasion. France is also ready to supply weapons and military equipment to help Ukraine defend itself.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022