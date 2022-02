ლევანდოვსკი: წარმოუდგენელია რუსეთთან თამაში, როცა უკრაინაში აგრესია გრძელდება

პოლონელი ფეხბურთელი, პოლონეთის ეროვნული ნაკრებისა და მიუნხენის „ბაიერნის“ თავდამსხმელი რობერტ ლევანდოვსკი აცხადებს, რომ პოლონეთის ფეხბურთის ფედერაციის გადაწყვეტილება, ეროვნული ნაკრები არ შეხვდეს რუსეთის ნაკრებს, სწორი გადაწყვეტილებაა.

„ვერ წარმომიდგენია რუსეთის ეროვნულ ნაკრებთან თამაში ისეთ დროს, როდესაც უკრაინაში გრძელდება შეიარაღებული აგრესია. რუსი ფეხბურთელები და ფანები ამაზე პასუხისმგებელნი არ არიან, მაგრამ არ შეგვიძლია ისე მოვიქცეთ, თითქოს არაფერი ხდება“, – დაწერა მან ტვიტერზე.

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF

— Robert Lewandowski (@lewy_official) February 26, 2022