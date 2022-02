დღე დაიწყო მაკრონთან საუბრით, პარტნიორების იარაღი უკრაინისკენ მომავალ გზაზეა – ზელენსკი

უკრიანის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი საფრანგეთის პრეზიდენთან საუბრის შემდეგ აცხადებს, რომ პარტნიორების იარაღი და აღჭურვილობა უკრაინისკენ მოემართება.

„დიპლომატიურ ფრონტზე ახალი დღე საუბრით დაიწყო ემანუელ მარკონისთან. ჩვენი პარტნიორების იარაღი და აღჭურვილობა უკრაინისკენ მომავალ გზაზეა. ომის საწინააღმდეგო კოალიცია მუშაობს!“ – წერს ზელენსკი ტვიტერზე.

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022