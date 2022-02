გადამწყვეტი მომენტია იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დაიხუროს უკრაინის EU-ში გაწევრიანებაზე დისკუსია – ზელენსკი

უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის, თქმით ახლა გადამწყვეტი მომენტია იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დაიხუროს ხანგრძლივი დისკუსია და გადაწყდეს უკრაინის გაწევრიანება ევროკავშირში.

მისი ქმით, ის ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს შარლ მიშელს ესაუბრა.

„ეს არის გადამწყვეტი მომენტი, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დაიხუროს ხანგრძლივი დისკუსია და გადაწდეს უკრაინის გაწევრიანება ევროკავშირში. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან განვიხილე შემდგომი ქმედითი დახმარება და უკრაინელების გმირული ბრძოლა მათი თავისუფალი მომავლისთვის“, – წერს ზელენსკი ტვიტერზე.

