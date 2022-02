უკრაინის ხელისუფლება მზადაა, იარაღი დაურიგოს ყველას, ვინც ქვეყნის დაცვას გადაწყვეტს.

„მივცემთ იარაღს ყველას, ვისაც ჩვენი ქვეყნის დაცვა უნდა. მზად იყავით მხარი დაუჭიროთ უკრაინას ჩვენი ქალაქების მოედნებზე“, — წერს ზელენსკი Twitter-ზე.

We will give weapons to anyone who wants to defend the country. Be ready to support Ukraine in the squares of our cities.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022