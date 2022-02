სუვერენულ სახელმწიფოზე სამხედრო შეტევა მიუღებელია – ღარიბაშვილი უკრაინაზე

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილის რუსეთის მიერ უკრაინაში სამხედრო ოპერაციის დაწყებას ეხმაურება და ამბობს, რომ სუვერენულ სახელმწიფოზე სამხედრო თავდასხმა მიუღებელია. ამის შესახებ მან Twitter-ზე დაწერა:

“ჩვენ უკრაინის გვერდში ვდგავართ. სამხედრო შეტევა სუვერენულ სახელმწიფოზე მიუღებელია. მოვუწოდებთ საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ გაატარონ ყველა შესაძლო ზომა რუსეთის მიერ საერთაშორისო წესრიგის აშკარა დარღვევასთან დაკავშირებით და შემდგომი სამხედრო ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად”, – წერს ღარიბაშვილი.

We #StandWithUkraine. Military attack on sovereign country is unacceptable. We call on international community to apply all possible measures to stop blatant violation of international order by Russia and avoid further military escalation.

— Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) February 24, 2022