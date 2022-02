„ქართველი ერი შოკირებულია რუსეთის აგრესიით უკრაინაში“ — ზურაბიშვილი

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი უკრაინაში ომის დაწყებას ეხმაურება.

„ქართველი ერი შოკირებულია რუსეთის აგრესიით უკრაინაში. ჩვენ სოლიდარობას ვუცხადებთ უკრაინელ ხალხს და მოვუწოდებთ სამხედრო ოპერაციების შეწყვეტისკენ. დიდება უკრაინას“, — წერს ზურაბიშვილი Twitter-ზე.

Georgian nation 🇬🇪shocked by the Russian agression in Ukraine. We stand in solidarity with the Ukrainian people and call for a halt of the military operations #SlavaUkraini

