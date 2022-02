საჭიროა უკრაინის აღჭურვა და რუსეთის სრული იზოლაცია -კულება

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი მსოფლიოს სწრაფად მოქმედებისკენ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ ევროპისა და მსოფლიოს სუაფრთხოება საფრთხეშია. ამის შესახებ დმიტრო კულებამ Twitter-ზე დაწერა:

“მსოფლიომ სასწრაფოდ უნდა იმქომედოს. ევროპისა და მსოფლიოს მომავალი საფრთხეშია. გასაკეთებელია:

1. რუსეთისთვის გამანადგურებელი სანქციების დაწესება ახლა!, SWIFT-ის ჩათვლით

2. რუსეთის სრული იზოლაცია ყველა საშუალებით, ყველა ფორმატში

3. იარაღი, აღჭურვილობა უკრაინისთვის

4. ფინანსური დახმარება

5. ჰუმანიტარული დახმარება”, – წერს კულება.

The world must act immediately. Future of Europe & the world is at stake. To do list:

1. Devastating sanctions on Russia NOW, including SWIFT

2. Fully isolate Russia by all means, in all formats

3. Weapons, equipment for Ukraine

4. Financial assistance

5. Humanitarian assistance

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022