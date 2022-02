უკრაინამ განმარტა ელჩის ორაზროვანი განცხადება ნატოში გაწევრიანების კურსის შეცვლაზე

უკრაინის ელჩმა გაერთიანებულ სამეფოში ვადიმ პრისტაიკომ განმარტა მისი ორაზროვანი განცხადება ნატო-ში გაწევრიანებაზე უარის თქმის შესაძლებლობის შესახებ.

BBC Radio 5 Live-ის ეთერში ელჩმა განაცხადა, რომ უკრაინას შეუძლია განიხილოს ნატო-ში გაწევრიანებაზე უარის თქმა, თუ ეს ომს თავიდან ააცილებდა. დამაზუსტებელ კითხვაზე ვადიმ პრისტაიკომ თქვა, რომ უკრაინა მოქნილია საუკეთესო გზის მოსაძებნად.

🗣️”We are trying to find the best way out.”

Ukraine’s ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.

It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.

— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022