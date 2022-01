არ არსებობს მცირე შეჭრა და პატარა ერები -ზელენსკი

უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ჯო ბაიდენის განცხადებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ არ არსებობს „მცირე შეჭრა“ და „პატარა ერები“.

„ჩვენ გვინდა გავახსენოთ დიდ ძალებს, რომ არ არსებობს მცირე შეჭრა და პატარა ერები. ისევე, როგორც არ არსებობს მცირე მსხვერპლი და მცირე მწუხარება საყვარელი ადამიანების დაკარგვის გამო. ამას ვამბობ, როგორც დიდი ძალის პრეზიდენტი“, – წერს ზელენსკი ტვიტერზე.

We want to remind the great powers that there are no minor incursions and small nations. Just as there are no minor casualties and little grief from the loss of loved ones. I say this as the President of a great power 🇺🇦

