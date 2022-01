საქართველოს შეუძლია პარტნიორებს დაეყრდნოს – ზურაბიშვილი | NATO-რუსეთის შეხვედრა

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებას გამოეხმაურა, სადაც იენს სტოლტენბერგმა რუსეთს მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემისკენ მოუწოდა.

„დღეს მნიშვნელოვანი განცხადება გაკეთდა იენს სტოლტემბერგის მიერ. ამ რთულ გეოპოლიტიკურ დროს, ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოს შეუძლია დაეყრდნოს მის პარტნიორებს ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის საქმეში“, – წერია ზურაბიშვილის მიერ ტვიტერით გავრცელებულ განცხადებაში.

Important statement today by @jensstoltenberg. In these difficult geopolitical times, we see that Georgia can rely on its partners to continue supporting our sovereignty and territorial integrity.

