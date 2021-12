სილქნეტის კინოკატალოგი მომხმარებელს რეიტინგული სერიალებისა და ფილმების პრემიერებს თავაზობს

სილქნეტი მომხმარებლებს შესაძლებლობას აძლევს თვალი ადევნონ მსოფლიო კინო

სიახლეებს, ნახონ ყველა საუკეთესო სერიალისა და ფილმის ხმაურიანი პრემიერა ტელე ეკრანზე, სახლის პირობებში მოაწყონ კინოჩვენება მეგობრების წრეში, დაგროვილ ეპიზოდებს და რჩეულ ფილმებს ზამთრის ცივი უქმეები მიუძღვნან – SilkTV-ში კინომოყვარულებისთვის საგანგებოდ შექმნილია კინოკატალოგი Amediateka. აქ სერიალების ახალი ეპიზოდები და უახლესი ფილმები მსოფლიო პრემიერების კალენდარს მიჰყვება.

კომპანია რამდენიმე წელია თანამშრომლობს Amediateka-სთან. ამავე სახელწოდების კინოკატალოგი ინტეგრირებულია სილქნეტის სატელევიზიო სერვისში, მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია HBO, Showtime, Starz, FOX, sky, CBS, ABC Studios, Sony, BBC პრემიერები.

Amediateka-ს პლატფორმა კომფორტულია კინომოყვარულისთვის: ფილმები დაყოფილია ჟანრებად, მარტივად იძებნება პრემიერები, არ აქვს სარეკლამო ჭრა, აქვს ენის ცვლის შესაძლებლობა, გააჩნია გადახვევა-დაპაუზების ფუნქცია, იმახსოვრებს ბოლოს ნანახ ეპიზოდს ან მომენტს. მსურველს შეუძლია გაიაქტიუროს Amediateka და თვეში 3 ლარად თვალი ადევნოს კინოინდუსტრიების მსოფლიო პრემიერების ყველა სეზონს.

კინოკატალოგში დიდი კოლექციაა დაგროვილი. წარმოგიდგენთ საუკეთესო ათეულს:

Chernobyl – (9,4 IMDB)

Game of Thrones (9,2 IMDB)

True Detective – (8.9 IMDB )

Succession – (8.7 IMDB )

Big Little Lies (8.5 IMDB )

Mare of Easttown – (8.5 IMDB )

Euphoria – (8,4 IMDB)

Why Women Kill – (8.3 IMDB )

The Young Pope/The New Pope – (8,1 IMDB)

Scenes from a Marriage – (8,1 IMDB)

სიახლე! კინოკატალოგი განახლდა ქართულად გახმოვანებული კონტენტით: Sex and the City ყველა სეზონი; Philip K. Dick’s Electric Dreams; Lovecraft Country; Deutschland 83; Deutschland 86; Lovecraft Country, Incorporated, Gangs of London , John Adams.

სილქნეტს, სპეციალური კონტრაქტებისა და ნებართვების საფუძველზე, საშუალება ეძლევა ქვეყნის შიგნით საავტორო, საკუთრების თუ ინტელექტუალურ უფლებები დაიცვას და მომხმარებელს მხოლოდ ლიცენზირებული, მაღალი ხარისხის კინო პროდუქცია მიაწოდოს. ეს ეხება, როგორც კინოკატალოგს, ისე ვიდეოთეკას და 40-მდე კინო არხს, რომელიც ამჟამად SilkTV-ის ბადეშია.

შემოუერთდით სილქნეტის ქსელს და ისარგებლეთ გამორჩეული შეთავაზებებით: Silk TV + ინტერნეტის ერთად შეკვეთის შემთხვევაში, ყოველთვიური სააბონენტო 120 ლარის ნაცვლად 55 ლარს შეადგენს. შეთავაზებაში შედის ბონუსები:

100 მბ/წმ ყველაზე მაღალი ინტერნეტ სიჩქარე

Silk TV-ის სრული პაკეტი

AMEDIATEKA, YouTube, აპლიკაცია SilkGo

ინსტალაცია უფასოა!