დაძაბულობა თეირანსა და ბაქოს შორის – რას უნდა ველოდოთ

აზერბაიჯანსა და ირანს შორის ურთიერთობები ბოლო კვირების განმავლობაში განსაკუთრებით დაიძაბა.

ურთიერთობების დაძაბვა რამდენიმე ფაქტორს უკავშირდება, მათ შორისაა: აზერბაიჯანსა და ირანში საზღვრებთან ახლოს ჩატარებული სამხედრო წვრთნები, აზერბაიჯანის მიერ დე ფაქტო მთიანი ყარაბაღისკენ მიმავალი ირანული სატვირთო მანქანების დაკავება, ბაქოს ურთიერთობები თელ-ავივთან და თეირანისა და ერევნის კავშირები.

რეგიონის მკვლევრების ნაწილის განცხადებით, ირანისა და აზერბაიჯანის მეტოქეობას ისტორიული ფესვები აქვს, თუმცა ამჟამინდელი დაპირისპირება ყარაბაღის მეორე ომის შემდეგ შეცვლილ რეალობას უკავშირდება.

აზერბაიჯანულმა მხარემ სექტემბრის თვეში სომხეთში მდებარე ქალაქების გორისისა და კაპანის დამაკავშირებელი გზის ერთ მონაკვეთზე, რომელიც, ოფიციალური ბაქოს თანახმად, აზერბაიჯანის ტერიტორიაა, საგუშაგოს მოწყობის შემდეგ, სომხურ და ირანულ სატვირთოებს აზერბაიჯანში შესვლისთვის მოსაკრებელი დაუწესა.

ყარაბაღის პირველი ომის შემდეგ, ნახიჩევანის ავტონომიურ ოლქზე გამავალი გზის ბლოკირების შემდეგ, გორისი-კაპანის გზა არის უმთავრესი არტერია, რომლითაც ირანი სომხეთს უკავშირდება.

აზერბაიჯანის საბაჟო სამსახურის თანახმად, უცხო ქვეყნის მანქანები, რომლებიც გადაადგილდებოდნენ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, ექვემდებარებოდნენ საგზაო გადასახადის გადახდას.

მოგვიანებით, ცნობილი გახდა, რომ ოფიციალურმა ბაქომ სატვირთოს ორი ირანელი მძღოლი დააკავა, რომლებიც აზერბაიჯანული შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, უკანონოდ შევიდნენ სომხეთის ტერიტორიიდან აზერბაიჯანში და რომელთაც სტეფანაკერტში/ხანქენდში ცემენტი მოჰქონდათ.

ინციდენტის შემდეგ, ირანის ელჩი აზერბაიჯანში აბას მუსავი აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსს ჰიქმეთ ჰაჯიევს შეხვდა, სადაც ორ ქვეყანას შორის არსებული ურთიერთობები და “უკანასკნელი მოვლენები” განიხილეს.

ირანი, რუსეთთან და საქართველოსთან ერთად, არის სომხეთის მთავარი სავაჭრო და სატრანსპორტო პარტნიორი.

გამომდინარე იქედან, რომ სომხეთ-ირანის რკინიგზის ნახიჩევანის მონაკვეთი ბლოკირებულია, სატვირთო გადაზიდვები ირანიდან ძირითადად მხოლოდ სატვირთო მანქანებით ხორციელდება.

სატვირთოს მძღოლების დაკავების ინციდენტისა და გორისი-კაპანის გზაზე საგუშაგოების მოწყობის პარალელურად, აზერბაიჯანში გაიმართა სამხრივი სამხედრო წვრთნები სახელწოდებით “სამი ძმა -2021”, რომელშიც აზერბაიჯანის, თურქეთისა და პაკისტანის სამხედროები მონაწილეობდნენ.

აზერბაიჯანი და თურქეთი ტრადიციულად მოკავშირე სახელმწიფოებად განიხილება. არსებობს “ორი სახელმწიფო, ერთი ერის” დოქტრინაც, რომელსაც ხშირად მიმართავენ ორი ქვეყნის ლიდერები, რომელიც თურქეთსა და აზერბაიჯანს ერთი ერის ორ სახელმწიფოდ მოიაზრებს.

რაც შეეხება პაკისტანს, იგი სომხეთ-აზერბაიჯანის ორივე ომის დროს აზერბაიჯანს უჭერდა მხარს. ოფიციალური ისლამაბადი სომხეთს, როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, არ აღიარებს. პაკისტანის აზერბაიჯანთან მოკავშირეობა, თურქეთის მხარდაჭერის მოპოვებითა და ირანთან სხვადასხვა თემების გამო მეტოქეობით, მათ შორის, ეთნიკური, რელიგიური და გეოპოლიტიკური საკითხებით აიხსნება.

ყარაბაღის მეორე ომის შემდეგ, პაკისტანის, თურქეთისა და აზერბაიჯანის კავშირი უფრო სიმბოლური და გამოკვეთილი გახდა.

აზერბაიჯანში ჩატარებული სამხედრო წვრთნების შემდეგ, ცნობილი გახდა, რომ ირანი აზერბაიჯანის საზღვართან ჩაატარებდა სამხედრო სწავლებას.

ირანის ოფიციალური პირების თანახმად, “თეირანი არ შეეგუება სიონისტური რეჟიმის წარმომადგენლობას და მოქმედებას და მიიღებს ყველა აუცილებელ ზომას ამისათვის”, რითაც მიანიშნეს, რომ ისრაელის სამხედრო წარმომადგენლობა იმყოფებოდა აზერბაიჯანში.

