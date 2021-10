პირდაპირი აღიარებაა პრემიერისგან, რომ სააკაშვილის საქმე პოლიტიკურია – ევროპარლამენტარი

ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიანე აცხადებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება პირდაპირი აღიარებაა, რომ მისი საქმე პოლიტიკურია.

საუბარია ღარიბაშვილის განცხადებაზე, რომ სააკაშვილი “წესიერად მოიქცეს”, თორემ კიდევ სხვა მუხლებს დაუმატებენ.

“ეს არის პირდაპირი აღიარება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, რომ სააკაშვილის წინააღმდეგ საქმე პოლიტიკურია. სავალალო და შეუთავსებელია ევროკავშირის ასოცირებული ქვეყნის სტატუსთან”, – წერს ტვიტერზე რასა იუკნევიჩიანე.

