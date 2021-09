პრეზიდენტის როლი შესაძლოა გადამწყვეტი იყოს მომდევნო კვირებში – ფონ კრამონი

ევროპარლამენტის წევრიო ვიოლა ფონ კრამონი აცხადებს, რომ მომდევნო კვირების განმავლობაში საქართველოს პრეზიდენტის როლი შესაძლოა გადამწყვეტი იყოს.

„მნიშვნელოვანი განცხადება [მოვისმინეთ] საქართველოს პრეზიდენტისგან. მისი როლი მომდევნო კვირებში შესაძლოა გადამწყვეტი იყოს“, – დაწერა ფონ კრამონმა ტვიტერზე 29 სექტემბერს.

ამ განცხადებით ევროპარლამენტარი გამოეხმაურა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას, რომლის თანახმადაც „ნათელია, რომ კოალიციური მთავრობა აუცილებელია“.

Important statement by the 🇬🇪 President. Her role in the next weeks might be crucial. https://t.co/TiO5eamuTT

