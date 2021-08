არ დავივიწყებთ რუსეთის შეჭრას საქართველოში, ჩვენ ვდგავართ ჩვენი პარტნიორების გვერდით – ჯინ შაჰინი

ამერიკელი ჯინ შანი აგვისტოს ომის მეცამეტე წლისთავს ეხმაურება და ამბობს, რომ 13 წლის წინ რუსეთის საქართველოში შემოჭრა ასევე იყო პუტინის მიერ დემოკრატიასთან ომის დაწყება. ამის შესახებ სენატორი ტვიტერზე წერს.

მისი თქმით, ამერიკელ პარტნიორებს საქართველოში რუსეთის შეჭრა ახსოვთ და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას განაგრძობენ.

“13 წლის წინ რუსეთი შეიჭრა საქართველოში, რამაც დაიწყო საქართველოსთან ხანგრძლივი კონფლიქტი. ეს ასევე აღნიშნავს პუტინის ომის დაწყებას დემოკრატიასთან. ჩვენ არ დავივიწყებთ რუსეთის შეჭრას და ჩვენ ვდგავართ ჩვენი ქართველი პარტნიორების გვერდით მათი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდასაჭერად”, – წერს ჯინ შაჰინი.

13 years ago Russia invaded Georgia, which marked the start of a prolonged conflict w/Georgia. It also marked the start of Putin’s war on democracy. We will not forget Russia’s incursion & we stand by our Georgian partners in support of their sovereignty & territorial integrity.

— Sen. Jeanne Shaheen (@SenatorShaheen) August 7, 2021