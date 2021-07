წყალდიდობა ევროპაში: გარდაცვლილია, სულ მცირე, 120 ადამიანი

მინიმუმ 120 ადამიანი გარდაიცვალა დასავლეთ ევროპაში, კერძოდ კი, გერმანიასა და ბელგიაში წყალდიდობის შემდეგ. დაკარგულია ასობით ადამიანი.

როგორც BBC წერს, გერმანია აცხადებს, სულ მცირე, 100 გარდაცვლილის შესახებ, ხოლო ბელგიის მედიაში ვრცელდება ცნობები 22 გარდაცვლილზე.

ყველაზე მძიმედ წყალდიდობის შედეგად გერმანიის ორი მხარე – რაინლანდ-პფალცი და ჩრდილოეთ რაინ-ვესტფალია დაზარალდენ. ერთ-ერთი სოფელი შულდი, სადაც 700 ადამიანი ცხოვრობს, წვიმამ და წყალდიდობამ თითქმის სრულიად გაანადგურა.

პატარა ქალაქ ზინციგში შშმ პირთა პანსიონის 35 ბენეფიციარიდან 12 დაიღუპა. ჯერჯერობით შეუფასებელია სრული ზიანი, რაც წყალდიდობამ გამოიწვია.

NEW 🚨 About 60 dead, dozens missing, thousands out of power after devastating floods in Germany

