„რა ჯანდაბა უნდა EU-ს დროშას საქართველოს მთავრობის პრესკონფერენციაზე?“ — ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი

ესტონეთის ყოფილ პრეზიდენტ ტოომას ჰენდრიკ ილვესს აინტერესებს, თუ „რა ჯანდაბა უნდა ევროკავშირის დროშას საქართველოს მთავრობის პრესკონფერენციაზე“.

ასე გამოეხმაურა ჰენდრიკს ილვესი ჟურნალისტ მარკ მაკ-კინონის პოსტს „ტვ პირველის“ ოპერატორის, ალექსანდრე ლაშქარავას გარდაცვალების შემდეგ ჟურნალისტების მიერ მოწყობილი პროტესტის შესახებ, რომელიც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. კადრში ჩანს, რომ მთავრობის პრესკონფერენციაზე საქართველოს დროშასთან ერთად ევროკავშირის დროშაცაა ტრიბუნასთან დამონტაჟებული.

„რა ჯანდაბა უნდა საქართველოს მთავრობის პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის დროშას, რომელიც დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების და კანონის უზენაესობის სიმბოლოა? თქვენ ვერც ახლა და ვერც ვერასდროს ვერ მოხვდებით შიგნით, ჩვენი სიმბოლოების მისაკუთრებით“, — დაწერა მან საქართველოს მთავრობის მისამართით.

What the hell is the European Union flag — symbolizing democracy, human rights and rule of law — doing at a Georgian government press conference???

You are not nor will you ever get in by appropriation of our symbols. https://t.co/iAdy2QZ1l2

