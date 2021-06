აშშ-ის კონგრესის წევრმა, ილჰან ომარმა „თბილისი პრაიდს“ სოლიდარობა გამოუცხადა

აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატის წევრმა მინესოტის შტატიდან, ილჰან ომარმა „ტვიტერში“ „თბილისში, საქართველოში თანასწორობისთვის ყველა მებრძოლს“ სოლიდარობა გამოუცხადა.

ომარმა ამ კომენტარით „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის განცხადებას უპასუხა. 17 ივნისს კობახიძემ თქვა, რომ მისი აზრით, „თბილისის პრაიდის“ ჩატარებას უარი უნდა ეთქვას.

We stand in solidarity with all those fighting for equality in Tbilisi, Georgia. https://t.co/Lt01BX5Nsp

