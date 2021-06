ევროკავშირში უკანონოდ მიიჩნევენ ბელარუსის საპასუხო ქმედებებს სანქციებზე

ევროკავშირში გმობენ ბელარუსის მთავრობის გადაწყვეტილებას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივაში მონაწილეობის შეჩერებაზე და აცხადებენ, რომ “ლუკაშენკოს დიქტატურის საპასუხო მოქმედებები არაკანონიერია”.

გუშინ, 28 ივნისს, ბელარუსის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივაში მონაწილეობას აჩერებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება ევროკავშირის მიერ ბელარუსისთვის დაწესებულ სანქციებზე საპასუხო რეაქცია იყო.

ბელარუსი ასევე აჩერებს ევროკავშირთან რეადმისიის შესახებ გაფორმებულ შეთანხმებასაც. ამასთან, ბელარუსის მთავრობამ ბრიუსელიდან ევროკავშირში თავისი მუდმივი წარმომადგენელი კონსულტაციებისთვის გამოიწვია და ბელარუსში ევროკავშირის წარმომადგენელსაც იგივე შესთავაზეს.

საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის, ჟოზეფ ბორელის განცხადებით, გაერთიანება მზადაა, კვლავ გააგრძელოს ბელარუს ხალხთან მუშაობა კავშირების გასაძლიერებლად, რეგიონული თანამშრომლობის განსავითარებლად და საერთო გამოწვევებთან გასამკლავებლად.

“ევროკავშირმა დააწესა სანქციები ძირითადი უფლებების, დემოკრატიის დარღვევისა და ძალადობრივი რეპრესიების გამო. ჩვენ ვგმობთ, ლუკაშენკოს დიქტატურის საპასუხო მოქმედებებს, რომლებსაც არც კანონიერება და არც მიზეზი გააჩნია.

ევროკავშირი დგას ბელორუსის ხალხის გვერდით, ვინც იმსახურებს უკეთესს, ვიდრე იმას, რაც ახლა აქვს”, – წერს ტვიტერზე ბორელი.

EU imposed sanctions for violations of fundamental rights, democracy & violent repression. We reject the Lukashenko dictatorship’s retaliatory actions that have no legality nor reason. EU stands by the people of #Belarus who deserve better than what they are being subjected to. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 28, 2021

ბელარუსის მთავრობის გადაწყვეტილება უკან გადადგმულ კიდევ ერთ ნაბიჯად შეაფასა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა. მისი თქმით, ეს დაძაბულობას კიდევ უფრო გაზრდის და ბელარუსი ხალხისთვის ევროკავშირთან თანამშრომლობის შესაძლებლობების ჩამორთმევა, მათზე მკაფიო ნეგატიური გავლენას იქონიებს.

“[მივმართავ] ბელორუსის ხალხს: შეგიძლიათ ენდოთ ევროკავშირს, ჩვენ თქვენს გვერდით ვდგავართ და გიცხადებთ სოლიდარობასა და პრაქტიკულ მხარდაჭერას.

ჩვენ შეგახსენებთ თქვენს უფლებას, აირჩიოთ თქვენი პრეზიდენტი ახალი, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების გზით.

[მივმართავ] პრეზიდენტ ლუკაშენკოს რეჟიმს, პირველ ადგილზე დააყენე ბელარუსის მომავალი”, – წერს ტვიტერზე შარლ მიშელი.

To the people of Belarus: you can count on the EU. We stand by you in solidarity and with practical support. We recall your right to elect your president through new, free and fair elections. To the regime of president Lukashenka: put the future of Belarus first. — Charles Michel (@eucopresident) June 28, 2021

სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ ოლივერ ვარჰეის თქმით, კი აღმოსავლეთ პარტნიორობაში ბელარუსის ადგილი ყოველთვის იქნება.

“აღმოსავლეთ პარტნიორობას საერთო ღირებულებებზე დაყრდნობით 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მოჰქონდა სარგებელი ხალხისთვის. ჩვენს პარტნიორობაში ყოველთვის იქნება ადგილი დემოკრატიული ბელარუსისთვის”, – წერს ვარჰეი.

#EasternPartnership has been delivering benefits to the people, based on common values, for over 10 years. There will always be a place for a democratic #Belarus in our partnership. — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) June 28, 2021

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ერთ-ერთი ინიციატორის, შვედეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის, კარლ ბილდტის თქმით, ბელარუსის ქმედებაზე საპასუხო მესიჯი ევროკავშირისგან უნდა იყოს, რომ ბელარუსი ხალხის ადგილი აუცილებლად შეინახება.

“ევროკავშირის მესიჯი ბელარუსი ხალხისთვის უნდა იყოს ის, რომ ახლა ადგილი ცარიელია, მაგრამ ის აუცილებლად შეინახება იმ დრომდე, როცა მინსკის ბანდიტური რეჟიმის გაქრება”, – წერს ბილდტი.

But the 🇪🇺 message to the people of Belarus must be that the seat will be empty for now but that it certainly will kept for when this bandit regime in Minsk disappears. https://t.co/fRrrjiBERk — Carl Bildt (@carlbildt) June 28, 2021

ბელარუსის მთავრობის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი გაბრიელიუს ლანდსბერგისიც, რომლის თქმითაც, არალეგიტიმურ მმართველებს ლეგიტიმური გადაწყვეტილებების მიღება არ შეუძლიათ.

“ლუკაშენკოს გადაწყვეტილება, გავიდეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამიდან და ევროკავშირთან რეადმისიის შეთანხმებიდან, არ უნდა აღვიქვათ სერიოზულად. ერთადერთი ადგილი, რომლის დატოვებაც მას შეუძლია, პრეზიდენტის სასახლეა”, – წერს ლანდსბერგისი.

Ex iniuria ius non fit. Illegitimate rulers cannot make legitimate decisions. Lukashenko’s decision to withdraw from EaP & readmission treaty with EU should not be regarded seriously. The only place he can leave is his Presidential palace. — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) June 28, 2021

ბელარუსის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი, ოპოზიციონერი სვეტლანა ციხანოვსკაიას თქმით, აღმოსავლეთ პარტნიორობიდან გასვლა ბელარუსის ინტერესებში არ შედის, ამიტომ მიუხედავად ამ გადაწყვეტილებისა, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ღონისძიებებსა და სამიტში მონაწილეობას გააგრძელებენ.

“ბელარუსი გააგრძელებს მონაწილეობას აღმოსავლეთ პარტნიორობაში. ლუკაშენკოს არალეგიტიმური რეჟიმის მიერ მიღებული ყველა გადაწყვეტილება უკანონოა და აღმოსავლეთ პარტნიორობიდან გასვლა ბელორუსების ინტერესებში არ შედის. ჩვენ ვაპირებთ მონაწილეობა მივიღოთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ღონისძიებებსა და სამიტში”, – აცხადებს სვეტლანა ციხანოვსკაია.

Belarus will continue its’ participation in the Eastern Partnership. All decisions made by illegitimate Lukashenka’s regime are illegal, and withdrawal from the EaP is not in the interests of Belarusians. We are going to participate in the events and summit of the EaP. pic.twitter.com/a0xQBC1xG2 — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) June 28, 2021

ბელარუსის მთავრობის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა აღმოსავლეთ პარტნიორობაში მონაწილე უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულებაც. მისი თქმით, შეიძლება ვინმე აღმოსავლეთ პარტნიორობიდან გასვლის შესახებ გამოაცხადოს, მაგრამ “გეოგრაფიას ვერ გაექცევა”.

“ბელარუსები ყოველთვის იყვნენ და რჩებიან ჩვენი ევროპული ერების ოჯახის ნაწილად. ჩვენ გავაგრძელებთ მათ მხარდაჭერას, სანამ საჭირო იქნება ალექსანდრ ლუკაშენკოს ისტორიული შეცდომების გამოსასწორებლად”, – წერს კულება.

One may announce the withdrawal from the Eastern Partnership, but one can not escape geography. Belarusians have always been & remain part of our European family of nations. We will keep supporting them for as long as necessary to correct Oleksandr Lukashenko’s historic mistakes. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 28, 2021