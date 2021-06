ამერიკელმა სენატორებმა გამყოფი ხაზი მოინახულეს

საქართველოში ვიზიტით მყოფი ამერიკელი სენატორები რობ პორტმანი და ჯინ შაჰინი ზემო ნიქოზსა და ერგნეთში ჩავიდნენ და გამყოფი ხაზის გასწვრივ შექმნილი ვითარება მოინახულეს.

სენატორებმა გამყოფი ხაზი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერეს.

სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა სენატორებს გააცნეს ამჟამინდელი ვითარება და ყურადღება გაამახვილეს ბორდერიზაციის პროცესზე.

First stop is in Zemo Nikozi village. 🇺🇸 @SenatorShaheen and @senrobportman are briefed on the current security situation in the area, with a focus on ‘borderisation’ activities, such as wire fences, observation posts and surveillance equipment or ‘border signs’ pic.twitter.com/b1zPvRUY3N

— EUMM Georgia (@EUMMGeorgia) June 3, 2021