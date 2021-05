პაპუაშვილი სააკაშვილთან შეხვედრის გამო ევროპელ პოლიტიკოსებს აკრიტიკებს

საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი შალვა პაპუაშვილი ევროპელ პოლიტიკოსებს საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის გამო აკრიტიკებს.

“გასამართლებულ დამნაშავესთან ევროკავშირის შუაგულში შეხვედრას კანონის უზენაესობის სულისკვეთება ნამდვილად არ მოაქვს და ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს შეურაცხყოფაა”, — წერს პაპუაშვილი.

Meeting a convicted felon in the heart of #EU does not really convey an air of the rule of law and is more of an offense to @ECHR. 🤔

