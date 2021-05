ვიოლა ფონ კრამონი მიხეილ სააკაშვილს შეხვდა

გერმანელი ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ბრიუსელში ერთმანეთს შეხვდნენ. ამის შესახებ ფონ კრამონი წერს.

როგორც ფონ კრამონის პოსტიდან ირკვევა, სააკაშვილთან უკრაინის შესახებ ისაუბრა.

“ჩვენ, როგორც წესი, ერთმანეთს ბევრ საკითხში არ ვეთანხმებით , მაგრამ ვთანხმდებით, რომ მარიუპოლის განვითარებისთვის გასაღები რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგობის გაწევასა და კორუფციასთან ბრძოლაშია, რასაც ალტერნატივა არ აქვს”, – წერს ფონ კრამონი.

🇪🇺 💚 🇺🇦 To wrap up my very intensive and informative trip to #Ukraine, I met @SaakashviliM here im Brussels. We generally tend to disagree on many things but we agree that developing #Mariupol is a key for resisting 🇷🇺 occupation and fighting corruption in 🇺🇦 has no alternative. pic.twitter.com/PwOhnoD5f9

