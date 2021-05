ისრაელის თავდაცვის ძალების(IDF) განცხადებით, ამჟამად ისრაელის სახმელეთო ჯარები ღაზის სექტორის შიგნით არ იმყოფებიან. ეს მას შემდეგ, რაც მედიაში დაბნეულობა გამოიწვია ისრაელის თავდაცვის ძალების მიერ 13 მაისის ღამით გავრცელებულმა განცხადებამ, რომლის თანახმადაც სახმელეთო და საჰაერო ძალებით უტევდნენ ღაზას.

“განმარტება: IDF-ის სახმელეთო ჯარები ღაზის სექტორის შიგნით არ იმყოფებიან. IDF-ის სახმელეთო და საჰაერო ძალები ახორციელებენ დარტყმებს სამიზნეებზე ღაზის სექტორში”, — ციტირებს ისრაელის თავდაცვის ძალებს გამოცემა Times of Israel.

თავდაცვის ძალების მიერ “ტვიტერზე” მანამდე გამოქვეყნებული ცნობა სულ 1 წინადადებისგან შედგება. ამ ცნობის მიხედვით, ღაზაზე შეტევაში მონაწილეობენ როგორც საჰაერო, ისე სახმელეთო ძალები.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021