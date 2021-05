ჯანმოს ხელმძღვანელი ტედროს ადანომ გებრეისუსი კორონავირუსის ვაქცინით აიცრა

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ტედროს ადანომ გებრეისუსს კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცირა.

ოფიციალურ განცხადებაში არ დაკონკრეტებულა, თუ რომელი წარმოების ვაქცინა გაიკეთა მან.

Today it was my turn to get vaccinated @Hopitaux_unige against #COVID19. Vaccines save lives. It’s critical to get them to all counties A.S.A.P. If like me you live in a country where vaccines are available, please get vaccinated when it’s your turn. pic.twitter.com/ioNMLH5TW9

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 12, 2021