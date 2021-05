ვგმობთ სარაკეტო თავდასხმას მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ — ზალკალიანი

საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი, ისრაელსა და ღაზის სექტორს შორის მიმდინარე შეიარაღებულ დაპირისპირებას Twitter-ზე ეხმაურება.

“საქართველოს მთავრობა ყურადღებით ადევნებს თვალ-ყურს ისრაელში განვითარებულ მოვლენებს. საქართველო მკაცრად გმობს ძალადობას და მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ სარაკეტო თავდასხმას, რაც მნიშვნელოვნად აზიანებს მშვიდობას და სტაბილურობას რეგიონში. რეგიონში დაძაბულობის დეესკალაციას ალტერნატივა არ აქვს”, — წერს დავით ზალკალიანი.

🇬🇪 gov’t is closely following developments unfolded in 🇮🇱. 🇬🇪 strongly condemns violence & rocket attacks against civilians, which undermine peace & stability in the wider region.

There is no alternative to the de-escalation of tensions in the region. @Gabi_Ashkenazi

