აშშ უარს ამბობს ვაქცინებზე ინტელექტუალურ საკუთრებაზე

აშშ-ის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა მხარი დაუჭირა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებზე ინტელექტუალური საკუთრების უფლებაზე უარის თქმას.

„ჯო ბაიდენისა და კამალა ჰარისის ადმინისტრაციის მიზანია, რაც შეიძლება მეტი ვაქცინა მიეწოდოს რაც შეიძლება მეტ ადამიანს“, – წერია აშშ-ის ხელისუფლების მიერ 5 მაისს გავრცელებულ განცხადებაში.

ინტელექტუალური საკუთრების უფლება აშშ-ში ეხება იდეებს, დიზაინსა და გამოგონებებს და დაცულია კონსტიტუციით. კანონი პირს აძლევს ექსკლუზიურ უფლებებს მის მიერ შექმნილ კონკრეტულ გამოგონებაზე, რაც ნიშნავს, რომ არავის სხვას არ შეუძლია მისი ნებართვის გარეშე შექმნას ასლი ან აწარმოოს აღნიშნული პროდუქტი.

ამ ნაბიჯის გადადგმისკენ ბაიდენს „დემოკრატები“ და 100-ზე მეტი ქვეყანა მოუწოდებდნენ, თუმცა ფარმაცევტული კომპანიები ეწინააღმდეგებიან.

„როიტერსი“ წერს, რომ საფონდო ბირჟაზე ამ განცხადების შემდეგ ვაქცინის მწარმოებელი კომპანიების, „მოდერნას“, „ნოვავაქსისა“ და „ფაიზერის“ აქციების ფასმა დაიკლო.

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო-ს) დირექტორმა ტედროს ადანომ გებრეისუსმა აშშ-ის გადაწყვეტილებას „მონუმენტური“ უწოდა და ტვიტერზე დაწერა, რომ ეს არის „გლობალური ჯანდაცვის წინაშე არსებული გამოწვევების დასაძლევად აშშ-ის ლიდერობის ძლიერი დასტური“.

This is a monumental moment in the fight against #COVID19. The commitment by @POTUS Joe Biden & @USTradeRep @AmbassadorTai to support the waiver of IP protections on vaccines is a powerful example of 🇺🇸 leadership to address global health challenges. pic.twitter.com/3iBt3jfdEr

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 5, 2021