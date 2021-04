უკრაინამ და საქართველომ MAP უნდა მიიღონ – ლინას ლინკევიჩუსი

ლიეტუვის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსი აცხადებს, რომ საქართველომ და უკრაიანამ ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა (MAP) უნდა მიიღონ. ამის შესახებ ის ტვიტერზე წერს.

“რუსეთმა ახლახან კიდევ ერთხელ გამოავლინა “გამჭრიახობა”, რომ თითქოს უკრაინამ დონბასში სიტუაცია ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის(MAP) მისაღებად გაამწვავა. კრემლის ყველა ამ მანევრის შემდე, ორივემ — უკრაინამაც და საქართველომაც- უნდა მიიღოს MAP და ნატოს წევრობის პერსპექტივის მკაფიო დადასტურება”, — წერს ლინას ლინკევიჩუსი.

#Russia just announced another ‘insight’ that #Ukraine had exacerbated situation in Donbass to get #NATO Membership Action Plan. After all these #Kremlin ‘maneuvers’, both #Ukraine and #Georgia must receive MAP and clear confirmation of #NATO membership perspective.

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) April 23, 2021