ცვლილებების გატარება შეთანხმებასავით მნიშვნელოვანია — სახ. დეპარტამენტის სპიკერი

სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი ნედ პრაისი ოპოზიციასა და „ქართული ოცნებას“ შორის შეთანხმებას ეხმაურება.

ის წერს, რომ შეთანხმებით გათვალისწინებული ცვლილებების გატარება დოკუმენტის ხელმოწერაზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია.

„მივესალმებით შეთანხმებას, რომელიც 19 აპრილს საქართველოში მიაღწიეს. [შეთანხმება] აჩვენებს საქართველოს რწმენას დემოკრატიული განვითარების მნიშვნელოვან პროცესში. იმპლემენტაცია თანაბრად მნიშვნლოვანი იქნება,“ — წერს პრაისი და ამბობს, რომ აშშ კვლავ გააგრძელებს საქართველოს დახმარებას, რათა შეთანხმების მიზანი მიღწეული იქნას.

We welcome the agreement reached in Georgia on April 19. This sign of good faith is important progress for Georgia’s democratic development. Implementation will be equally important. We remain committed to helping Georgia ensure this agreement achieves its aspirations. https://t.co/zzlJnISTUP

