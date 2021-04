ვიმედოვნებ, მიშელის სამართლიანი შეთანხმება ყველას მიერ იქნება მიღებული – ვიოლა ფონ კრამონი

ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მიერ პარტიებისთვის ახალი წინადადების შეთავაზებას ეხმაურება და ამბობს, რომ

“მესამე ჯერზე მომხიბვლელია. ვიმედოვნებ, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის სამართლიანი, ზუსტი და საბოლოო შეთანხმება ყველას მხრიდან იქნება მიღებული. საქართველოს გულისთვის კომპრომისებზე წასვლა სიძლიერეა. ქართველები იმსახურებენ, რომ მთელი პარლამენტი მათთვის მუშაობდეს”, — წერს ფონ კრამონი.

🇬🇪 Third time's a charm! I am hopeful that 🇪🇺@eucopresident Michel's fair, square & the LAST deal will be accepted by all sides. Making compromises for sake of #Georgia is a strength. #Georgians deserve their entire Parliament working for them. https://t.co/NgQzRz8Dhr

