საქართველოს გამო “ქართულ ოცნებას” ოპოზიციამაც უნდა მიბაძოს – ვიოლა ფონ კრამონი

ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი დადებითად აფასებს “ქართული ოცნების” გადაწყვეტილებას, რომ კრისტიან დანიელსონის მიერ წარდგენილ დოკუმენტს ხელს ცალმხირვად მოაწერს.

ვიოლა ფონკრამონის თქმით, “ქართულ ოცნებას” ოპოზიციამაც უნდა მიბაძოს.

“კარგია, რომ “ქართული ოცნება” აჩვენებს კომპრომისისთვის მზადყოფნას. ეს სწორი მიმართულებით გადადგმული სწორი ნაბიჯია. საქართველოს გულისთვის ოპოზიციამაც უნდა მიბაძოს მას. ამასობაში, ჯერ კიდევ რჩება მრავალი დეტალი, რომელთა შემუშავებაც აუცილებელია. ევროკავშირი მზად არის დასახმარებლად”, – წერს ვიოლა ფონ კრამონი.

🇬🇪Good to see #GeorgianDream showing readiness to compromise. It is a right step in the right direction. For sake of #Georgia, opposition too needs to follow suit. Meanwhile, many details still remain that need to be worked out. 🇪🇺#EU remains ready to help with that. https://t.co/reJpJgBj9F

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) April 16, 2021