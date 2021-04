ზალკალიანი უკრაინელ კოლეგას ესაუბრა

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი აღმოსავლეთ უკრაინაში არსებული ვითარების შესახებ უკრაინელ კოლეგას დმიტრო კულებას ტელეფონით ესაუბრა. ამის შესახებ ზალკალიანმა ტვიტერზე დაწერა.

ზალკალიანის თქმით, მან აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ბოლო დროინდელი მოვლენების გამო შეშფოთება გამოთქვა.

“გავცვალეთ ინფორმაცია რუსული ოკუპაციის ფონზე საქართველოსა და უკრაინაში არსებული ვითარების შესახებ და ყურადღება გავამახვილეთ დაძაბულობის დეესკალაციის მიზნით საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობის მნიშვნელობაზე”, — წერს ზალკალიანი.

Had a ☎️ call W my 🇺🇦 colleague @DmytroKuleba. Expressed concern over recent developments in Eastern Ukraine. Exchanged info on ongoing situation in 🇬🇪 & 🇺🇦 on t/background of 🇷🇺 occupation & focused on importance of involvement of int’l community 4 de-escalation of tensions. pic.twitter.com/NANermQQzD

