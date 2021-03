აშშ-მა იგორ კალამოისკის ქვეყანაში შესვლა აუკრძალა

აშშ-მა უკრაინელ ბიზნესმენ იგორ კალამოისკის ქვეყანაში შესვლა აუკრძალა. ამის შესახებ აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი ტვიტერზე წერს. ენტონი ბლინკენის განცხადებით, სანქციების დაწესების მიზეზი კალამოინსიკის კორუფციული ქმედებებია:

“დღეს ღიად ვაცხადებ, რომ უკრანის ყოფილ თანამდებობის პირს, იგორ კალამოისკის აშშ-ის ტერიტორიაზე შესვლა ეკრძალება მისი კორუფციული ქმედებების გამო, რაც უკრაინაში კანონის უზენაესობის წინააღმდეგ იყო მიმართული.”

Today, I am publicly designating former Ukrainian public official Ihor Kolomoyskyy ineligible for entry into the United States for his corrupt actions that undermine the rule of law in Ukraine. The United States remains #UnitedAgainstCorruption with our partners in Ukraine.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 5, 2021