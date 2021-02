ბილდტი საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს “უკიდურესად შემაშფოთებელს” უწოდებს

შვედეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილდტი შემაშფოთებელს უწოდებს ენმ-ის ოფისის შტურმს და პარტიის თავმჯდომარის, ნიკა მელიას დაკავებას.

“უკიდურესად შემაშფოთებელი მოვლენები განვითარდა საქართველოში, როცა პოლიციამ ოპოზიციური პარტიის სათავო ოფისი შტურმი მიიტანა და მისი ლიდერი დააკავა. კანონის უზენაესობისადმი მტკიცე ერთგულება უნდა იყოს ევროკავშირთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობისა და ინტეგრაციის პირობა”, – წერს ბილდტი.

Extremely disturbing developments in 🇬🇪 as the opposition party Hq is stormed by policy and its leader arrested. Firm adherence to the rule of law must be a condition for closer 🇪🇺 cooperation and integration. https://t.co/QCXe7bokIV

— Carl Bildt (@carlbildt) February 23, 2021