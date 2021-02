ეს ძალიან იმედისმომცემად არ ჟღერს საქართველოსთვის — ჰარმსი ღარიბაშვილის განცხადებებზე

ყოფილი ევროპარლამენტარი მწვანეთა პარტიიდან, რებეკა ჰარმსი, “ტვიტერზე” აკრიტიკებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის, ირაკლი ღარიბაშვილის რიტორიკას.

ჰარმსმა გააზიარა ციტატა ღარიბაშვილის საპარლამენტო გამოსვლიდან, რომელშიც ის ამბობს, რომ ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია ან სტატუსი დანაშაულებისთვის თავშესაფარი ვერ იქნება და ყველა ადამიანს, ვინც კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან გასულია, მოუწევს ამ ჩარჩოებში დაბრუნება.

“ამის გარანტიას მე ვიძლევი!” — დასძენს ღარიბაშვილი.

ყოფილი ევროპარლამენტარი პრემიერობის კანდიდატის განცხადებებს ასე ეხმაურება:

“ეს ძალიან იმედის მომცემად არ ჟღერს საქართველოსთვის და ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ურთიერთობისთვის. ახალი პრემიერ-მინისტრი. ძველი კონფრონტაცია”.

This doesn‘t sound very promising for #Georgia 🇬🇪 and the relation between goverment and opposition. New Prime Minister. Old confrontation. https://t.co/GZwkc7boAB

— Rebecca Harms (@RebHarms) February 22, 2021