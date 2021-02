“კონფრონტაცია საფრთხეს უქმნის საქართველოს დემოკრატიულ მომავალს” – გახარია

ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია გადადგომის შესახებ პოსტს Twitter-ზე აქვეყნებს.

“მე მჯერა, რომ კონფრონტაცია და მეტოქეობა ქვეყნის შიგნით საფრთხეს უქმნის საქართველოს დემოკრატიულ მომავალს და ეკონომიკურ განვითარებას. ამრიგად, მე განვაცხადე გადადგომის შესახებ პოლარიზაციის შემცირების და სიტუაციის დეესკალაციის მიზნით”, – წერს გახარია.

I believe that confrontation and rivalry within the country endanger the future of 🇬🇪’s democratic & economic development. Therefore, I have announced my resignation in the hope to reduce polarization & deescalate the situation.

— Giorgi Gakharia (@GakhariaGiorgi) February 18, 2021