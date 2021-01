27 იანვარი ჰოლოკოსტის ხსენების საერთაშორისო დღეა

27 იანვარს მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში, ჰოლოკოსტის ხსენების საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ.

გამოცემა Times of Israel-ი იუწყება, რომ პანდემიის პირობებში ფართომასშტაბიანი შეკრებები ონლაინ-ღონისძიებებმა ჩაანაცვლა.

ამ თარიღს ტვიტერზე გამოეხმაურა ისრაელის საელჩო საქართველოში:

დღეს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეა.

On January 27, the Embassy of Israel to Georgia together with the international community are marking the International Holocaust Remembrance Day. pic.twitter.com/AIgyPjqt1D

— Israel in Georgia (@IsraelinGeorgia) January 27, 2021