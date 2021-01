ვაშინგტონში ტრამპის მხარდამჭერებსა და პოლიციას შორის დაპირისპირება მოხდა

ვაშინგტონში, კაპიტოლიუმის შენობასთან დონალდ ტრამპის მხარდამჭერებსა და პოლიციას შორის დაპირისპირება მოხდა.

კადრებში ჩანს, რომ მოქალაქეები შენობაში შესვლას ცდილობენ. კაპიტოლიუმში სხდომა უნდა გამართულიყო, რა დროსაც, საარჩევნო კოლეგიის ხმები უნდა დამოწმდეს.

როგორც CNN წერს, სხდომა ამჟამად შეჩერებულია, შენობის შესასვლელთან კი ბარიკადებია მოწყობილი.

მომხდარს ტვიტერზე გამოეხმაურა თავად დონალდ ტრამპიც. მან მოქალაქეებს მოუწოდა სიმშვიდე შეენარჩუნებინათ.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021