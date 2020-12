ტრამპმა საკუთარი გარემოცვის წევრები შეიწყალა

ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, რომელსაც მალე შეცვლის ჯო ბაიდენი, საკუთარი გარემოცვის წევრები შეიწყალა, მათ შორის, საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიის დირექტორი პოლ მანაფორტი, ყოფილი მრჩეველი როჯერ სტოუნი და საკუთარი სიძის, ჯარედ კუშნერის მამა ჩარლზ კუშნერი. ინფორმაციას ბრიტანული BBC ავრცელებს.

პოლ მანაფორტი 2018 წელს გაასამართლეს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მანაფორტი ხელს უშლიდა 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის გამოძიებას, მათ შორის, თავის წინააღმდეგ. გარდა ამისა, იგი ფინანსურ თაღლითობაშიც იყო ეჭვმიტანილი.

ციხეებში კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო, მანაფორტი 2020 წლის მაისის შემდეგ, სასჯელს ფედერალური ციხის ნაცვლად შინაპატიმრობაში იხდიდა.

Mr. President, my family & I humbly thank you for the Presidential Pardon you bestowed on me. Words cannot fully convey how grateful we are.

— Paul Manafort (@PaulManafort) December 24, 2020