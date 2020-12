FDA-ის მრჩეველთა პანელმა Pfizer-ის ვაქცინის დამტკიცების რეკომენდაცია გასცა

ამერიკის საკვებისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციის (FDA) მრჩეველთა პანელმა, რომელიც არაერთი ავტორიტეტული მეცნიერისგან შედგება, ხმათა უმრავლესობით გასცა რეკომენდაცია Pfizer/BioNtech-ის ვაქცინის დამტკიცების შესახებ.

ეს ნიშნავს, რომ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინას, დიდი ალბათობით, FDA საბოლოოდ დაამტკიცებს, რის შემდეგაც მისი მასობრივად გამოყენება გახდება შესაძლებელი. აშშ-ში მოელიან, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება 12 დეკემბერს გახდება ცნობილი. ინფორმაციას Wall Street Journal ავრცელებს.

FDA-ის მრჩეველთა პანელმა გადაწყვეტილება კენჭისყრით მიიღო, რა დროსაც კომისიაში შემავალმა 17-მა მეცნიერმა ვაქცინის ავტორიზაციას მხარი დაუჭირა, ხოლო 3 წინააღმდეგ წავიდა და ერთმა თავი შეიკავა.

“როდესაც დღიურად 2000—3000 გარდაცვლილი გყავს, ჩემთვის ეს იყო ნათელი არჩევანი”, – განაცხადა გადაწყვეტილების მიმღები კომისიის ერთ-ერთმა წევრმა ოფერ ლევიმ.

ვაქცინის კიდევ ერთმა მხარდამჭერმა მეცნიერმა, ჰარვარდის უნივერსიტეტის მიკრობიოლოგმა ერიკ რუბინმა თქვა, რომ Pfizer/BioNtech-ის ვაქცინის მაღალი ეფექტიანობისა და უსაფრთხოების მყარი მტკიცებულებები არსებობს, რის გამოც ის ემხრობა მასობრივ გამოყენებას.

მრჩეველთა პანელის კიდევ ერთი წევრის, არჩანა ჩატერჯის განცხადებით, მან განსხვავებული აზრი დააფიქსირა, რადგან ჯერჯერობით არ მოიპოვება საკმარისი მონაცემები, რომელიც მიუთითებს, რომ ვაქცინა უსაფრთხო და ეფექტიანია 17 წლამდე მოზარდთა ასაცრელად.

“ისინი არ არიან მაღალი რისკის ჯგუფის წარმომადგენლები, ხოლო მონაცემები, რომლებიც ამ ჯგუფის შესახებ გვაქვს, ძალიან შეზღუდულია”, – განაცხადა მან.

ვირუსოლოგისა და მიჩიგანის სამედიცინო სკოლის წარმომადგენლის ოვეტა ფულერის განცხადებით, რომელმაც ასევე არ დაუჭირა მხარი ვაქცინის დაუყონებლივ გამოყენებას, ისურვებდა, რომ ქონოდა დამატებით, სულ მცირე, ორი თვე, რათა შესაძლებელი ყოფილიყო დაკვირვებოდა ვაქცინის მოქმედებას.

აშშ-ში კორონა ვირუსთან ბრძოლა და შესაბამისად მისი ვაქცინის შექმნა პოლიტიკის, უფრო კონკრეტულად კი 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების ერთ-ერთი მთავარი თემა გახლდათ.

საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული ჯო ბაიდენი საკუთარი Twitter-ით ეხმიანება FDA-ს მიერ ვაქცინიზაციის რეკომენდაციას. იგი მომხდარს კაშკაშა სინათლეს უწოდებს.

Yesterday marked another tragic, preventable milestone in our fight against COVID-19, but this news is a bright light. I’m grateful for every scientist, researcher, and public health expert who made it possible. https://t.co/ooDP8SZFrk

— Joe Biden (@JoeBiden) December 11, 2020