მნიშვნელოვანია საქართველოსა და უკრაინისთვის NATO-ს ღია კარის შენარჩუნება | ლინკევიჩუსი

ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლინას ლინკევიჩუსის განცხადებით, მაშინ როცა რუსეთი აგრძელებს აგრესიას, მნიშვნელოვანია საქართველოსა და უკრაინისთვის ალიანსის კარის ღიად შენარჩუნება. მან ამის შესახებ საკუთარი Twitter-ის ანგარიშით განაცხადა.

#NATO Foreign Ministers discussed security situation in the Black Sea region with #Ukraine and #Georgia. As Russia continues its aggressive policies, it is important to enhance cooperation with Ukraine and Georgia, and keep @NATO door open. pic.twitter.com/oM6ilKqNIH

